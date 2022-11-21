Mané Sadiom moo niou teuyé. Dieng, Seny meun meun yow ak Mendy ak Gomis rek doynaniou. Xoolal Kalidou Kouli baly-baly. Xamngani Gueye mi dou Ganaar. Abdou bou teuyé balle def Diallo-ré. Nampalys finiouko nampalé moo woor. Ismaila boul Sarr-aan nak. Dia Boulaye japp nga am problème. Youssouf Sa balle yii baaxna.
Kouyaté na si boole Krepin. Moustapha fooko woowé mou neeleu Name. Sadio nieuwoul, Ndiaye yaay Iliman. Walla Famara. Ndiaye Loum-ou soumbou mou dokh. Machallah, yallah maynaniou ay Pape (Matar Sarr, Gueye, Abdou Cissé). Saliou demoul waaye Pathé attan neu Ciss bi. Formose Ken fattewoula. Fodé khalaatal Saliou Ciss. Jackson dina len yey Ni cola.
Bamba rekka woor.