«On ne peut pas accepter dans ce pays que la justice soit un premier filtre du parrainage », avertit Birame Souleye Diop

Le député Birame Souleye Diop a déclaré face à la presse, ce lundi qu’ils (ces collègues) sont « prêts à marcher dignement pour entrer en prison ». Il note qu’ils «ne peuvent pas accepter dans ce pays que la justice soit un premier filtre du parrainage».

« La Cour a des possibilités de faire des reports sans donner de motivation. C’est ce qui a été constaté. Nous n’avons pas de commentaire là dessus. Ce que nous pouvons faire, c’est de nous donner rendez-vous à la date retenue», a réagi le parlementaire au sortir du tribunal où les deux procès en appel de Sonko contre Mame Mbaye Niang et celui des députés du PUR ont été renvoyés respectivement le 8 mai et 15 mai prochain.

L’administrateur de Pastef les Patriotes de prévenir sur une possible inéligibilité de son leader. « Nous avons entendu un avocat bavard dire tous qu’il a voulu sur les appréciations. Dans ce pays si, nous avons vu, nous savons que tout l’argumentaire, tous les débats qu’il y a sur la place publique, est un procès pour interdire Ousmane Sonko d’être candidat en 2024. Mais il sera candidat, on ne pourra pas l’empêcher. Nous restons mobilisés et déterminés. Parce qu’aujourd’hui, on ne peut pas accepter dans ce pays que la justice soit un premier filtre du parrainage pour choisir qui est qui sera candidat ou pas », a averti Birame Souleye Diop.

Le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi de faire remarquer au pouvoir qu’ils n’accepterons pas que de députés de leur coalition perdent leur mandat à cause de ce procès en appel. « Ils sont capables, si la peine est confirmée de perdre leur mandat. On ne peut pas accepter que le pouvoir législatif accepte que ces contentieux, le pouvoir judiciaire le règle. L’Assemblée nationale a dans ces entrailles les moyens de régler tous ces contentieux. Et enfin, pour le cas de Diomaye Faye, je répète et je le dis il n’a absolument rien dit qui peut lui valoir qu’on le garde dans ces lieux-ci. Nous espérons que cette fois-ci, la justice prendra la hauteur nécessaire…Le coordinateur du Weur Ndombo en prison, le coordinateur du Nemekou tour en prison, le responsable de la sécurité en prison, le responsable de la communication bracelet électronique, le secrétaire général en prison, le président du Parti menacé, 400 militants en prison, s’il veut continuer, il n’a qu’à ouvrir les prisons nous sommes prêts à marcher dignement pour y entrer », a t-il martelé.