Nioro du Rip: La Douane saisit 94 kg de yamba à Keur Madiabel

Tout comme la police et les armées, la douane sénégalaise s’active également dans la lutte contre le trafic de drogue dans le pays. En effet, les unités douanières de la région Centre, qui poursuivent leurs opérations de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue et de produits prohibés, ont fait une nouvelle saisie de 94 kg de chanvre indien.

Anis, selon un communiqué du bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des douanes, les agents du poste frontalier de Keur Moussa ont arrêté, hier jeudi 18 juin 2020 à 23h, un attelage (charrette et cheval) transportant 94 kg de chanvre indien. L’opération s’est déroulée dans les environs de Thiamène non loin de Keur Madiabel, d’après la même source qui précise que la valeur de la marchandise prohibée saisie est évaluée à 8 millions de francs CFA.

A noter que cette prise est faite après le ratissage des 255 ha de la forêt communautaire de Paoskoto qui a permis de mettre la main sur 200 Kg de «Green» en fin de semaine dernière.