Cette peine permet au chef de file de PASTEF de maintenir son éligibilité en vue de la présidentielle de 2024. Le maire de Ziguinchor a été jugé jeudi matin dans une affaire intentée contre lui par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.

Mamoudou Ibra Kane a profité de l’occasion pour inviter Macky Sall à renoncer à se présenter une troisième fois aux élections sénégalaises. « J’invite le président M. Sall à ouvrir le jeu démocratique et à renoncer au troisième mandat – une promesse faite. Le président est la clé de voûte des institutions. Sa parole compte et pèse », a-t-il tweeté.

#Sénégal Procès O. Sonko vs. Mame M. Niang. Je salue le verdict d'apaisement de la justice. J'invite PR M. Sall à ouvrir le jeu démocratique et renoncet au 3ème mandat -parole donnée. Le PR est la clé de voûte des institutions. Sa parole compte et pèse#DEMAIN_CEST_MAINTENANT

— Mamoudou Ibra Kane (@ibra_mamoudou) March 30, 2023