Suite aux sanctions de la CEDEAO, l’entreprise Toguna Agro Industries met à la disposition du gouvernement 500 camions de transport de marchandises pour approvisionner le pays en denrées alimentaires.

L’annonce a été faite au Ministre de l’Industrie et du Commerce venu visiter l’entreprise. Un coup de pousse à la transition et au peuple malien pour contourner les sanctions de la CEDEAO et surtout appuyer la transition dans son effort de tenir dans ces moments difficiles que la CEDEAO lui impose.