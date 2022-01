Une histoire de viol, détournement de mineure, pédophilie, proxénétisme… commis sur une fillette de 9 ans secoue le quartier d’Ouagou Niayes. En effet, la Sûreté urbaine de Dakar s’est saisie d’une affaire de mœurs au centre de laquelle se trouve la domestique W. Kama. Elle est accusée d’avoir entraîné la fille de sa patronne dans un monde sexuel pervers. Selon les informations de « L’Observateur », la fillette de 9 ans a subi les assauts pervers de la domestique de sa mère. Au final, la victime Nd. K. Nd. a fini par un comportement et des habitudes pervers, à l’insu de ses parents.

Tout a commencé le 12 janvier 2022, relate le journal lorsque M.D, la mère de la jeune fille est convoquée par la surveillante de l’école de sa fille. Déférant à la convocation, le 14 janvier accompagnée de son époux, ils ont été informés par la surveillante que leur fille lui a confiée avoir été sexuellement abusée dans le domicile même de ses parents, par des intrus, admis dans l’appartement familial par leur domestique, W. Kama dite Amy.

Le récit de la mineure

Interrogée par sa mère, Nd. K. Nd a confirmé son viol. La mineure a aussi révélé qu’elle regardait constamment des films pornographiques avec la domestique W. Kama qui lui montrait des scènes pornos et lui indiquait que « c’est ce que font les adultes ». Inscrite en classe de CE2, elle a aussi révélé les actes contre-nature dont elle a été victime de la part de la domestique. Nd. K. Nd a indiqué à sa mère que la femme de ménage avec qui elle partage la même chambre dans l’appartement de ses parents, l’initiait à des pratiques d’actes sexuels, introduisait son doigt dans ses parties intimes.

Poursuivant, elle a raconté que « W. Kama attendait que ma mère soit au boulot pour appeler un homme qui venait entretenir des rapports sexuels avec nous deux dans la chambre que nous partageons. Un jour, l’un des hommes d’Amy m’a offert 15 000 FCFA, après avoir satisfait sa libido. Somme qu’elle a remise à la domestique W. Kama, sur demande de celle-ci ».

Atterrée face à de telles accusations, la dame M. D. a saisi les éléments de la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar d’une plainte. Le dossier sera transmis à la Brigade des mœurs. Durant l’enquête, les limiers ont conduit la petite Nd. K. Nd. à l’Institut d’hygiène et social de Dakar en consultation. Mais la mineure n’a pas pu être consultée par le gynécologue, parce qu’elle pleurait à chaudes larmes et refusait qu’on s’approche d’elle, sous prétexte que la blouse blanche « allait lui faire mal ». Elle a été finalement consultée le lendemain, 15 janvier 2022, par un agent de police (féminin). Dans ses conclusions rendues le 17 janvier suivant, le gynécologue a confirmé le viol.

Les aveux de la domestique

Par la suite, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation de la domestique W. Kama, retrouvée dans l’appartement de sa patronne à Hlm Ouagou Niayes. Mise devant les faits, W. Kama, la native de la région de Fatick en 1999, a qualifié la mineure de « menteuse ». Mais acculée, W. Kama a avoué qu’elle avait l’habitude de regarder des vidéos pornos en compagnie de la fille de sa patronne, âgée de 9 ans, avec qui elle partage la même chambre. Pire, la domestique a aussi avoué qu’elle initiait la mineure à la pratique sexuelle par des attouchements et des flirts. W. Kama a révélé avoir appris que Nd. K. Nd avait été violée par un certain Sow, alors que celle-ci n’avait que 5 ans.Arrêtée et placée en garde à vue, W. Kama a été déférée au parquet du Tribunal de grande instance de Dakar. Elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt, renseigne le journal.