Covid-19/ Diourbel a enregistré son 5e décès

Le district sanitaire de Diourbel a enregistré ce dimanche son 5ème décès lié à la Covid-19. Selon une source médicale, il s’agit d’une dame âgée de plus 60 ans.

Le major de l’infirmerie de la maison d’arrêt et de correction de la capitale régionale a été déclaré guéri au coronavirus. Seul un détenu y est suivi par ledit médecin-chef et son équipe.

A noter que 36 guéris et 5 décès ont été notés depuis l’apparition de la pandémie à Diourbel à ce jour. 4 cas positifs y sont sous traitement. En plus, 45 cas dont 19 communautaires et 26 contacts ont été enregistrés durant ladite période.