Cité Soprim : La bande à Ousmane alias Noreyni dérobe et vend la moto du livreur Ousseynou Ndiaye

Le sieur Ousseynou Ndiaye a été victime du vol de sa moto de marque ‘’Liberté 125’’ qu’il avait achetée à 450 000 FCFA. Livreur dans un restaurant situé à Sacré-Cœur, il a eu la désagréable surprise de voir sa moto, qu’il avait garée à la devanture de son domicile, disparaître à son réveil. Après de longues recherches, il recueille d’une source anonyme que les individus qui auraient dérobé la moto répondent aux noms d’Ousmane alias ‘’Noreyni’, Michael Mané et Ousseynou Sow. Tous domiciliés à la cité Soprim. Sans tarder, il se met à leurs trousses.

Après plusieurs heures de recherches, il réussit à les localiser avant de contacter la police. Qui n’a pas tardé à mettre le grappin sur les voleurs. Face aux limiers, les mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. D’après Ousseynou Sow et Michaël Mané, ils ont agi en complicité avec le nommé Ousmane alias Noreyni qui serait le cerveau de leur bande.

Le sieur Mané, notamment, a été catégorique en indiquant que Ousmane alias Noreyni est l’auteur principal du vol. « C’est lui qui a pris la moto et nous l’a confiée à moi et Ousseynou Sow. Quelques jours plus tard, il a trouvé un client qui a payé cash pour acheter la moto », a-t-il déclaré, signalant que le receleur, un certain Souleymane Lô, habite à la cité Eaux et Forêts à Dalifort.

Avec Ousmane Sow, ils ont nié être les auteurs du vol, limitant leur action au fait d’avoir accompagné le sieur ‘’Noreyni’’ lors de la vente. Après avoir passé aux aveux, Ousmane alias ‘’Noreyni’’, Michaël Mané et Ousseynou Sow ont été déférés au parquet pour les délits de vol, tandis que le nommé Souleymane Lo a été arrêté pour recel, rapporte Le Témoin.