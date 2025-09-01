Après sa chute du 3ᵉ étage, les premières nouvelles de Pokola Baldé

Le monde de la lutte sénégalaise a tremblé ce lundi matin en apprenant la nouvelle : le jeune lutteur Pokola, neveu d’Ama Baldé, a chuté du troisième étage d’un immeuble à la Cité Mixta. L’accident s’est produit aux environs de 10 heures, plongeant son entourage et les amateurs de lutte dans une vive inquiétude.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont rapidement accouru sur les lieux pour porter secours au lutteur. Il a été évacué en urgence à l’hôpital Idrissa Pouye (ex-CTO) de Grand-Yoff, où il reçoit actuellement des soins.

Plus de peur que de mal

Selon les premières informations recueillies par notre confrère du service des sports du Soleil Abdoulaye Dembélé, le pronostic vital de Pokola n’est pas engagé. Sa vie est hors de danger, même s’il souffrirait de blessures nécessitant une prise en charge médicale. Une nouvelle qui rassure ses proches, ses fans et toute la famille de la lutte.

Pokola devait affronter prochainement Diène Kaïré, fils de l’ancien champion Boy Kaïré. Ce combat, très attendu par les amateurs, avait déjà été repoussé en raison d’une précédente blessure du lutteur de Pikine. Cet accident imprévu risque à nouveau de retarder le duel.