La 15ᵉ Commission mixte maroco-sénégalaise scellée par la signature de 17 accords à Rabat

Les travaux de la 15ᵉ session de la Haute Commission mixte de coopération entre le Maroc et le Sénégal se sont conclus par la signature de 17 instruments juridiques couvrant plusieurs domaines de coopération, ainsi que par l’adoption d’un procès-verbal et d’un communiqué conjoint. Ces résultats traduisent la volonté commune des deux pays de renforcer davantage leur partenariat stratégique et multidimensionnel.

La réunion s’est tenue ce lundi à Rabat sous la coprésidence du Chef du gouvernement marocain, M. Aziz Akhannouch, et du Premier ministre de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko. Cette session a permis de faire le point sur l’état d’avancement des projets bilatéraux et d’explorer de nouvelles perspectives de collaboration, dans un esprit de confiance, de solidarité et de coopération Sud-Sud.

À travers cette commission mixte, le Maroc et le Sénégal réaffirment leur engagement à consolider leurs relations historiques et exemplaires, fondées sur une vision commune de développement, de stabilité et de prospérité partagée.