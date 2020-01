C’est une affaire insolite qui défraie la chronique au quartier Lyndiane de Ziguinchor. Un homme ivre, venu rendre visite à sa belle famille, est tombé dans leur puits. Il a été sauvé de justesse grâce au courage d’un jeune garçon du quartier. Ce dernier n’a pas hésité pour s’engager dans le puits et sauver la victime.

L’histoire prête à sourire. Et pourtant son dénouement aurait pu être fatal si par chance, Adrien Manga, un jeune de 23 ans, n’avait pas pris son courage à deux mains pour se lancer au secours de la victime. C’est hier, aux alentours de 16 heures que le drame s’est joué à Lyndiane, un quartier populaire de Ziguinchor. Connu pour avoir toujours eu le vin joyeux, Clément a déjoué tous les pronostics lorsqu’il a rejoint le quartier et le domicile de sa belle famille où était célébré un mariage. Et à cet événement, il s’est dit que le vin a coulé à flots. Et notre polonais….pardon notre Clément ne s’en est pas privé.

Après s’être gavé de Soum Soum -vin frelaté- et de Bounouk, -le vin de palme-, et commencé à voir des étoiles dans le ciel en pleine journée, Clément a décidé de se rendre dans la cour de sa belle famille où, en l’absence de sa compagne, deux de ses enfants étaient sur place. « Il est sorti de la chambre et marchait tout en reculant. Ensuite, il s’est assis sur la murette qui sert de barrière au puits. Et soudain, il s’est penché vers l’arrière et est tombé dans le précipice. » A témoigné l’aînée de sa belle famille. Pour un des adultes retrouvés sur place, Clément avait le vin mauvais ce jour-là.

« Il était sorti de la chambre saoul et insultait tout en reculant. On lui a dit de faire attention puisque il était chez sa belle famille. Mais, il n’écoutait personne. Et comme un malheur ne vient jamais seul, il est tombé à la renverse dans le puits. » A déclaré un témoin interrogé par les reporters de Kewoulo. Et ce drame s’est déroulé sous les yeux de ses enfants, dont un garçon âgé de 5 ans. « Quand son fils a vu ça, il a fui vers la route en criant. En demandant de l’aide aux passants. Il est traumatisé à vie par ce qu’il a vu« , a témoigné un proche de la belle famille. Ayant appris le drame qui venait de se jouer chez lui, Adrien Manga, un jeune âgé de 23 ans, a pris son courage à deux mains pour sauter au secours de la victime.

« C’est le vieux qui voulait descendre dans le puits, mais on l’a dissuadé de le faire. Et quand Adrien est arrivé, sans réfléchir, il a plongé dans le puits. Et, grâce à Dieu, il a réussi à remonter Clément. S’il ne l’avait pas fait, le gars serait mort. Et tout le monde dirait que c’est sa belle famille qui l’a tué. Mais, grâce à Dieu il est sauvé« , ont témoigné des personnes retrouvées sur place. Extrait du puits, Clément a été conduit à l’hôpital régional de Ziguinchor où il a été pris en charge. Au moment où ces lignes sont écrite, il a retrouvé les siens. Et les moqueries qui ne vont pas tarder d’aller avec ma mésaventure.