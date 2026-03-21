Ziguinchor – L’incroyable promenade du Premier Ousmane Sonko dans les rues de…

A l’occasion de la célébration de la Korité, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu à Ziguinchor où il a partagé ce moment de fête avec les populations.

Le chef du gouvernement a été aperçu dans les rues du quartier HLM Néma, échangeant librement avec les habitants dans une ambiance conviviale, sous les acclamations de nombreux jeunes et notables venus à sa rencontre.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris part ce vendredi à la prière du vendredi à la Grande Mosquée de Bignona, en présence de l’imam Fansou Bodian.

Cette rencontre, marquée par des prières et des bénédictions, s’est tenue dans un climat de recueillement, le Premier ministre profitant de l’occasion pour formuler des vœux de paix, de cohésion et de stabilité pour l’ensemble du Sénégal.