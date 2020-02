C’est ce lundi matin que les étudiants de l’Université Assane seck de Ziguinchor sont descendus dans les artères de la ville. Cette marche pacifique et autorisée par le préfet de Ziguinchor a été la voie utilisée par les étudiants pour dénoncer leurs conditions de vie et d’études au sein de ce grand temple du savoir. Reportage.

C’est à 9 heure ce matin que les étudiants sont sortis de l’Université Assane Seck de Ziguinchor avec la ferme intention de se rendre à la préfecture. Dès les premières minutes de ce rassemblement, une forte présence policière s’est affichée juste devant la porte de l’Université. Des éléments de la police venus sécuriser la marche à tenu se mettre bien en evidence pour parer à toutes les éventualités. Composés d’éléments du corps urbain et du groupement mobile d’intervention, ils étaient cagoulés de la tête au pied prêts à en découdre aux moindres débordements. Aussi, des volontaires de la Croix Rouge étaient présents pour assurer l’absence des Sapeurs et intervenir si le besoin se fait sentir.

Les marcheurs drapés dans du rouge pour manifester leur désenchantement vis à vis de l’État et des dirigeants ont surpris leur monde par leur discipline. Sur leurs pancartes on pouvait lire : « l’Université Assane Seck de Ziguinchor va mal« , « Kourfia Diawara et Diombera sont des incompétents » , « Livrez-nous nos chantiers« …Après quelques kilomètres de marche, des sachets d’eau sont distribués aux manifestants. Comme s’ils tenaient à rendre exemplaire cette sortie pacifique, les marcheurs se sont même permis de ne jeter aucun sachet sur le pavé après avoir bu son contenu. Au cas où il y aurait des récalcitrants, des groupes de ramasseurs de sachets ont été constitués. C’est là une grande marque de civisme de la part de nos étudiants. Aprés plusieurs heures de marche, le cortège est enfin arrivé à la préfecture vers 13 heures.

Là, les étudiants recu par le préfet ont déroulé le cahier de leurs doléances. Et ces demandes ont pour noms: »la finalisation des chantiers en cours, publication des emplois du temps, l’extension du restaurant, la location de logements pour l’hébergement des nouveaux bacheliers, le renforcement des équipements informatiques et l’augmentation du débit du wifi, la réfection de l’éclairage et la ventilation, le rééquipement de la bibliothèque universitaire , la dotation du département de mathématiques d’un laboratoire…..

Séduit par tant de marque de respect dû à l’autorité, El’Hadji Madické Dramé, le préfet, a bien reçu le mémorandum de revendications des étudiants. Le préfet a aussi invité les étudiants à la patience et leur a ouvert sa porte pour de prochaines rencontres.