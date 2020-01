Le comité régional de développement de Ziguinchor s’est réuni ce jeudi dans la capitale de la Casamance. Reunis autour du ministre Oumar Gueye, les panélistes ont penché sur la mise en œuvre de la fonction publique locale. Et ces assises organisées sous la présidence du ministre de tutelle a aussi vu la participation de tous les exécutifs locaux de la région.







Il s’agissait pour Oumar Guèye d’élaborer une feuille de route qui vise entre autres la sécurisation de l’emploi. Mais, également, la progression, le plan de carrière et la mobilité du fonctionnaire local. « Cette loi va permettre par exemple à un agent de la commune de Ziguinchor qui veut aller travailler à la commune de Djembereng de pouvoir le faire si et seulement si les deux maires s’accordent. Et que au niveau budgétaire cela a été prévu dans la commune d’accueil. »

Également de passer de la fonction publique locale vers la fonction publique de l’État et vis versa » a expliqué le ministre des collectivités locales. Aussi, Oumar Guèye a invité les exécutifs locaux à respecter l’objectif fixé à l’issue de la rencontre. Ils auront désormais comme tâche de « boucler la mise en place de la fonction publique locale d’ici le mois de mars. »