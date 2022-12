Ziguinchor : Ansou Sané (And Ligueyel Sa Gokh) investit Macky Sall pour « avoir ramené la paix en Casamance » ParAnkou SODJAGO

Deux mois après son Assemblée générale de remobilisation, le Mouvement And Ligueyel Sa Gokh , sous la houlette de son Coordinateur, Ansou Sané, par ailleurs Directeur général de l’ANRAC, a tenu une manifestation politique dans le quartier Peryssac de Ziguinchor.

Devant une forte mobilisation des jeunes, des femmes, et des responsables de ses différentes cellules, M. Ansou Sane a salué la mobilisation et à dit que la rencontre entre en droite ligne des recommandations de l’assemblée générale relatives à l’animation politique du parti à la base , à l’élargissement du mouvement.

Il a mis l’accent sur la vulgarisation des mesures sociales contenues dans le budget 2023 du Sénégal, ce qui témoigne, selon lui, de la volonté du Président Macky Sall de soulager les ménages , de lutter contre la chereté de la vie dans un contexte économique international difficile.

Il a, à cet effet, cité toutes les mesures arrêtées dont les dernières sont issues des concertations contre la vie chère et qui ont largement consacré la baisse des prix des denrées de première nécessité, du loyer et de certaines prestations. Par ailleurs, dans le cadre de la vente des cartes, le Mouvement a déjà entamé le travail de recensement des militants, et il a exhorté les responsables à poursuivre dans cet élan pour une contribution significative du mouvement dans le quota qui sera assigné à Ziguinchor. Les populations ont plébiscité les actions du Président tout en portant un chapelet de doléances portant surtout sur l’emploi des jeunes.

Elles ont demandé au Président de la République de se présenter à l’élection présidentielle de 2024 car elles estiment qu’il est celui qui a ramené la paix en Casamance et est l’artisan du désenclavement de la région. Pour toutes ces raisons , elles ont validé la candidature de Macky Sall. A signaler que le quartier de Kenia abritera la prochaine réunion publique du mouvement.