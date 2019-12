Zahra Iyane Thiam à Guy et Cie: Exprimez vos opinions en respectant la loi

Mme Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale, se prononce, entre autres, sur la détention de Guy Marius Sagna et Cie, le Sénégal menacé par la faim et sur la marche de mouvements politiques et de la société civile pour leur libération.

Et surtout ne pas personnaliser ces arrestations

On ne devrait pas personnaliser ces arrestations. On devrait plutôt s’interroger sur les causes. La manifestation n’a pas été autorisée encore moins le lieu cible pour se mouvoir. Et s’y ajoute la sacralisation des institutions.

Quelle grève de la faim ?

Mme le ministre dit laisser la justice faire son travail. Maintenant, avance-telle, la grève de la faim entamée par Guy et Cie et interrompue plus tard, n’a rien à voir avec le respect de leurs droits. Dans la mesure où ils ont violé la loi en ne respectant pas les institutions du pays. On peut exprimer ses opinions tout en respectant la loi.