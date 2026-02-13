Zac-Mbao : la police démantèle un réseau de faussaires sénégalo-nigérians

Le jeudi 12 février, les éléments du commissariat de Zac-Mbao ont mis fin aux activités d’une bande organisée spécialisée dans la confection de faux documents officiels sénégalais.

Dans son édition de ce vendredi 13 février, L’Observateur signale que l’opération a été rendue possible grâce à une infiltration réussie de la Brigade de recherches dans le milieu de la délinquance. Les policiers ont localisé la base du réseau dans une maison de la Cité Nar. Sur place, cinq individus ont été surpris en pleine fabrication de faux documents.

Le groupe était composé de deux Nigérians, I. Lekan (57 ans) et A. Amadou (24 ans), ainsi que deux Sénégalais, M. Diop (65 ans) et I. Diop (47 ans), liste la même source. Le texte précise que cinq personnes ont été arrêtées, bien que seuls quatre noms aient été divulgués.

Matériel et documents saisis

La perquisition a permis de découvrir un véritable arsenal de contrefaçon. Parmi les documents saisis figuraient 18 passeports sénégalais, dont 17 étaient destinés à des ressortissants européens et arabes, ainsi que des talons vierges de pièces d’identité.

Le matériel technique comprenait des ordinateurs, des imprimantes, des clés USB, des cartouches d’encre et des feuilles A4.

Les enquêteurs ont également saisi des outils spécialisés, notamment sept dateuses, sept tampons et un détecteur de faux documents, utilisé par les faussaires pour contrôler la qualité de leurs contrefaçons.

Les suspects ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation graves, notamment association de malfaiteurs, falsification de documents et faux et usage de faux en écriture publique, complète le quotidien du Groupe futurs médias.