Youssou Ndour fête ses 66 ans : Le parcours doré d’une icone africaine

Ce 1er octobre 2025, Youssou Ndour célèbre ses 66 ans. Né à Dakar le 1er octobre 1959, le lead vocal du Super Étoile est considéré comme l’une des personnalités africaines les plus influentes, tant sur la scène musicale que politique.

Roi du mbalax, Youssou Ndour s’est imposé comme un chanteur africain de renommée internationale. Sa carrière est jalonnée de distinctions prestigieuses. Il a notamment remporté un disque d’or avec The Guide (Wommat) en 1994, un album qui avait marqué son retour triomphal au Sénégal. Deux autres disques d’or suivront, avec l’album Egypt et la chanson Animé en 1996.

Mais l’homme ne s’est pas limité à la musique. Patron de presse, il a aussi fait une incursion remarquée en politique. En 2012, il est nommé ministre de la Culture et du Tourisme dans le gouvernement d’Abdoul Mbaye, avant de devenir ministre du Tourisme et des Loisirs quelques mois plus tard. En septembre 2013, il est rattaché directement à la présidence de Macky Sall en qualité de ministre-conseiller.

Aujourd’hui encore, Youssou Ndour demeure une figure centrale du paysage culturel et social sénégalais, un artiste qui continue de conjuguer musique, influence et engagement.