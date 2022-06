Yewi Askan Wi : le rôle important jouent par les médiateurs pour l’annulation de la manifestation de ce 29 juin

pour apaiser le climat politique des médiatique des entretenues par le professeur Alioune Tine et l’innervation des forces vives de la nation. Constitués en délégations, les médiateurs ont rencontrent le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, Antoine Felix Abdoulaye Dione et des de Yawi Askan Wi.

Après avoir annoncé un rassemblement “par force”, ont préfère faire face à la presse pour exprimer leur nouvelle volonté de participer aux législatives, malgré le rejet de leur liste national des titulaires au scrutin proportionnel. Une décision de rencontre les medias connue la veille, à travers un post Facebook du leader de Pastef, mais dont on ignorait totalement le soubassement, la substance.

C’est à 11h et quelques minutes, soit une heur après le passage du groupe de médiateurs conduit par Alioune Tine et composé de Babacar Ngome, Ndiaye, entre autre, que la conférence des leader de Yewi Askan Wi a révélé à la presse pourquoi elle l’avait conviée à cette heure de la journée. Et c’est “la lionne du Baol”, l’honorable député Aida Mbodj, qui crève l’abcès “beaucoup de personnes nous ont contactes pour nous demander de surseoir à cette manifestation, justifie, d’emblée, l’ex-minitre sous Wade. Je rappelle que ce ne sont pas les interdictions des préfets qui ont motivé notre décision. Après avoir mûrement le peuple sénégalais, parce que nous sommes dans un contexte de Tabaski, et si maintenons cette manifestation, on risque de causer des dommages à des gens”, a fait savoir Aida Mbodj. Suffisant pour beaucoup de sénégalais qui, transis de peur, rien de voir la violence prendre quartier à Dakar et dans certaines capitales régionales du pays, sont mise à applaudir des deux mains.