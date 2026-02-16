Yacine Fall recadre Abdou Mbow et CIE: «Il faut arrêter d’utiliser la mort d’un homme pour en faire de la politique. C’est trop vilain»

Lors de l’examen, ce lundi 16 février 2026, du projet de loi n°09/2025 créant et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL), l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et la récente crise universitaire ont été au centre des échanges entre le député Abdou Mbow et la ministre de la Justice, Yacine Fall.

Avec une virulence inhabituelle depuis l’hémicycle, Abdou Mbow a directement mis en cause la ministre pour sa gestion de la crise : « Vous avez tué Abdoulaye Ba, affamé les étudiants, traqué leurs leaders et accusé l’opposition ». Il a dénoncé ce qu’il considère comme une « gestion sécuritaire excessive » des tensions sur le campus, reliant la mort tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba aux restrictions imposées aux étudiants et aux interventions des forces de l’ordre. D’autres députés, surtout proches de l’ancien régime de Macky Sall, ont également porté ces mêmes accusations.

Face à ces accusations, la ministre Yacine Fall a réagi fermement. Déplorant la mort d’Abdoulaye Ba sous son magistère, elle s’est engagée à « faire toute la lumière sur l’enquête et à situer les responsabilités », avant de dénoncer les pratiques de certains députés :

« Il faut arrêter d’utiliser la mort d’un homme pour en faire de la politique. C’est trop vilain. On n’a jamais souhaité qu’il y ait mort d’homme sous notre magistère. Mais nous ne sommes pas comme les autres (régime APR). Toute personne impliquée dans ce genre de bavures verra la justice faire son travail. En tant que ministre de la Justice, je n’accorderai aucune protection à ceux qui ne se conforment pas à la loi, qu’ils soient membres du gouvernement ou du ministère de la Justice », a-t-elle affirmé, ajoutant : « Parce qu’on a toujours dénoncé l’impunité lorsqu’on était dans l’opposition. Tout ce qui a enfreint les règles, la loi s’appliquera sur eux ».

Sur le plan judiciaire, Mme Fall a promis transparence et rigueur : « Le Sénégal a changé. Si aujourd’hui des gens peuvent s’exprimer librement, c’est grâce à ce que nous avons combattu hier. Toute personne impliquée dans ce drame répondra de ses actes. Personne au Sénégal ne sera au-dessus de la loi, et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur ».