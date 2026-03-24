Washington : Marie Khone Faye attendue à la Maison-Blanche pour un sommet mondial sur l’enfance

La Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, effectuera une visite officielle à Washington à partir du 23 mars 2026, à l’invitation de Melania Trump.

Elle prendra part au « Global Coalition Summit for Children », prévu le 25 mars 2026 à la Maison-Blanche, autour du thème « Fostering the Future Together ». Cette rencontre de haut niveau réunira plusieurs personnalités et acteurs engagés dans la promotion du bien-être et de l’éducation des enfants à l’échelle mondiale.

Dans un message officiel, la Première Dame sénégalaise a indiqué que ce sommet constituera « une occasion d’aborder les enjeux liés à l’éducation des enfants », soulignant ainsi l’importance accordée à cette thématique dans l’agenda international.

Cette participation s’inscrit dans une dynamique de coopération et d’échanges autour des politiques en faveur de l’enfance, dans un contexte où les défis éducatifs restent majeurs dans de nombreuses régions du monde.