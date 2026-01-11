Le débat politique s’est animé ce week-end avec une sortie tranchante de Wally Diouf Bodiang, qui s’est attaqué à l’ancien ministre et député Thierno Alassane Sall (TAS). Dans une déclaration, le responsable politique a dénoncé ce qu’il qualifie de « numéro de mauvais goût d’un intermittent du spectacle politique ».

Selon le DG du Port autonome de Dakar (PAD), l’initiative de TAS consistant à compter le nombre de poteaux électriques réalisés par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) relève d’une ” idiotie politique et témoigne d’une panne sèche d’idées au sein de l’opposition”.

Il estime que la démarche de TAS est « absurde dans sa conception, ridicule dans sa mise en œuvre et inutile dans ses résultats ».

Pour le Bodiang, Thierno Alassane Sall a pris « l’ombre pour la proie », en cherchant à créer un scandale imaginaire autour de l’ASER, alors que la véritable question demeure celle de sa propre gestion sous le régime de Macky Sall. Il rappelle que le jeune directeur général de l’agence, Jean-Michel Sène, a déjà répondu avec fermeté aux accusations, infligeant à TAS une « électrocution de haut voltage ».

Wally Diouf Bodiang qualifie de « monologue terne » et de « tempête dans un verre d’eau ». Il accuse l’ancien ministre de vouloir manipuler l’opinion en organisant des visites dans certaines localités, accompagné d’un « guignol médiatique, ex-apprenti tailleur ».

Pour le DG du PAD, les sorties publiques de TAS sont un spectacle insipide qui traduit une inquiétude sur l’avenir du débat public et révèle une opposition « réduite au silence par les performances du gouvernement et la communication factuelle de son chef », a-t-il déclaré.

Il conclut que cette opposition cherche désormais sa survie médiatique « dans les caniveaux de la désinformation ».