Wally Diouf BODIAN est libre avec bracelet électronique

Intégré récemment dans le dispositif pénal Sénégalais, le bracelet électronique sera appliqué au responsable de protocole du leader du Pastef Ousmane SONKO.

Waly Diouf Bodian, inspecteur des Impôts et des Domaines et responsable de la sécurité d’Ousmane Sonko serait gravement malade a annoncé le Syndicat des agents des Impôts et des Domaines (Said) qui lui a rendu visite au Commissariat central de Dakar pour s’enquérir de sa situation. Selon L’As, ses collègues ont déclaré que Bodian aurait subi des violences physiques lors de son arrestation, et aurait également inhalé un produit non identifié, ce qui lui causerait des vertiges, des douleurs et des difficultés respiratoires.

24 Mar, 2023, Le Bureau Exécutif National (Ben) du Saïd a exprimé son inquiétude quant à la situation de Bodian et a appelé une prise en charge clinique urgente pour éviter des conséquences graves. Cependant, ils reconnaissent avoir trouvé un homme serein. «Il est physiquement affaibli mais serein», relève le Bureau Exécutif National (Ben) du Said, qui dénonce vertement «l’attitude inqualifiable des autorités visant à jeter le déshonneur sur ce haut fonctionnaire et par ricochet, la précarisation du statut d’agent des Impôts et des Domaines».