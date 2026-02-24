Membre de Pastef, le directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Wally Diouf Bodian s’est exprimé suite à la prise de parole de la présidente du parti Alternative pour la relève citoyenne (ARC) devant l’Assemblée nationale relative à la nécessité, selon elle, de multiplier les inaugurations pour matérialiser l’action du gouvernement actuel.

Dans une publication faite sur Facebook, il a écrit : « Anta Babacar Ngom veut qu’on fasse des inaugurations, car pour elle c’est cela qui est concret. On va construire un poulailler géant capable d’accueillir des millions de poussins pour lui faire plaisir. »

Le DG du PAD de poursuivre : « Après le diagnostic qu’elle a rappelé, elle aurait pu comprendre que le redressement n’est pas spontané. »

Ce mardi 24 février, le Premier ministre Ousmane Sonko est à l’Assemblée nationale pour les questions d’actualité au gouvernement.