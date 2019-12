Vol spectaculaire à la Fidak: Comment le véhicule des étudiants du Cesti a été déverrouillé

Les voleurs ont repris du service à la Foire internationale de Dakar (Fidak) qui a officiellement ouvert ses portes, le 10 décembre dernier.

Et pour cause, Seneweb a appris qu’un groupe de six étudiants en deuxième année au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), option presse écrite, ont été les cibles des malfrats, ce lundi. En effet, venus faire un reportage dans le cadre d’un exercice, ils sont tombés des nues lorsque, à leur retour, ils ont constaté que leur véhicule, garé derrière le pavillon prune, a été ouvert.

«Au total, deux ordinateurs, un téléphone portable, deux sacs contenant de l’argent liquide, un chèque, des documents administratifs et d’autres effets personnels ont été subtilisés», informe une des victimes. Selon ce dernier, «les portes du véhicule ont été déverrouillées par on ne sait quelle magie alors que les forces de l’ordre sont bien présentes sur les lieux pour assurer la sécurité des personnes et des biens». Les «Cestiens » ont fait une déclaration à la brigade de la gendarmerie de la Foire.