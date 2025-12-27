Une Voix Essentielle de notre Patrimoine s’en est allée !(Par Dr Oumar CISSÉ)

C’est avec une immense tristesse et une profonde émotion que j’ai appris le rappel à Dieu de notre chère Adja Khar Mbaye Madiaga, survenu ce samedi 27 décembre 2025 à Rufisque.

En ce jour de deuil, au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, je présente à sa famille éplorée, à ses proches, à tous ses admirateurs, nos condoléances les plus attristées et les plus fraternelles. Nous prions le Tout-Puissant de les entourer de Sa miséricorde et de leur accorder consolation et réconfort.

Adja Khar Mbaye Madiaga n’était pas seulement une icône de la musique ; elle était la gardienne vibrante de la culture sénégalaise, une mémoire vivante et une Voix Essentielle de notre Patrimoine. Par son art, sa grâce et sa sagesse, elle a porté haut les couleurs de Rufisque et du Sénégal entier, transmettant de génération en génération les valeurs de notre identité.

Qu’il soit donc particulièrement symbolique et poignant que la Maison Des Arts de Rufisque porte son nom. Ce lieu dédié à la création et à la transmission perpétuera à jamais son héritage et son esprit. Chaque note qui y résonnera, chaque artiste qui y grandira, sera un hommage à son œuvre immense.

En ces moments douloureux, toute la communauté rufisquoise s’associe au deuil de la Nation. Nous accompagnons par la pensée et par le cœur le parcours de sa dépouille mortelle, dont la levée du corps est prévue à 17h, suivie de l’inhumation au cimetière musulman de Dangou.

Que Dieu Tout-Puissant, dans Son Infinie Bonté, accueille Adja Khar Mbaye Madiaga en Son Vaste Paradis. Qu’Il la récompense pour une vie entière consacrée à l’art, à la beauté et à l’élévation des âmes.

“À Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons.” Puisse son âme reposer en paix. Amine.

Inna Lillahi wa inna ilayhi raji’oun !

Dr Oumar CISSÉ

Le Maire de la Ville de Rufisque