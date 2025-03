Vœux de paix et de recueillement pour un saint temps de Carême à la communauté Chrétienne

À l’occasion de ce temps de Carême, période de recueillement, de prière et de renouveau spirituel, nous adressons nos pensées les plus sincères à toute la communauté chrétienne. Que ces quarante jours de jeûne et de méditation soient une source d’inspiration, de paix intérieure et de renforcement de la foi.

Puisse ce chemin de pénitence et de partage rapprocher chacun des valeurs essentielles de solidarité, d’amour et d’espérance. Que cette période sacrée permette à tous de se recentrer sur l’essentiel et d’accueillir la lumière de la résurrection avec un cœur apaisé et renouvelé.

Nous vous souhaitons un Saint et Béni Temps de Carême, dans la sérénité et la grâce divine.

Kewoulo