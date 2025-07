Vivo Energy Sénégal et le ministère de l’Énergie lancent un ambitieux programme de Bourses d’Excellence

Vivo Energy Sénégal, en partenariat avec le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a officiellement lancé jeudi 17 juillet 2025 à Dakar son nouveau Programme de Bourses d’Excellence, destiné à former une nouvelle génération de professionnels qualifiés dans les secteurs stratégiques de l’énergie et des mines.

À l’occasion de la cérémonie officielle de lancement du Programme de Bourses d’Excellence de Vivo Energy Sénégal, le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop a exprimé toute sa satisfaction et réitéré l’engagement du gouvernement à soutenir cette initiative innovante au service de la jeunesse sénégalaise.

M. Diop a salué un partenariat « spontané et porteur » entre l’État et Vivo Energy, qui contribue directement à la formation de la prochaine génération de cadres du secteur énergétique et minier.

« Quand on promet un avenir radieux à des jeunes de mon pays, mon engagement à soutenir cette initiative ne saurait attendre », a-t-il affirmé, soulignant l’importance pour l’État de mettre en avant les entreprises citoyennes et responsables.

Face aux défis croissants liés à l’énergie, aux ressources naturelles et à l’environnement, Birame Soulèye Diop a rappelé l’enjeu stratégique de former une jeunesse compétente, innovante et engagée. Le nouveau programme de bourses, fruit de ce partenariat public-privé, s’inscrit pleinement dans cette dynamique.

Dans son allocution, Abou Sow, Directeur de Vivo Energy Sénégal, a exprimé sa « profonde fierté et un enthousiasme solennel » face à ce projet qu’il qualifie de « concret, ambitieux et en phase avec les enjeux du moment ».

« Monsieur le Ministre, il y a un peu moins d’un an, vous aviez renouvelé votre volonté de voir Vivo Energy initier un projet de bourses pour soutenir l’action de l’État en faveur de l’employabilité des jeunes. Aujourd’hui, nous concrétisons cette promesse. »

« Ce n’est pas qu’un simple engagement sociétal. C’est un investissement stratégique dans l’avenir du pays. En soutenant la formation des jeunes talents d’aujourd’hui, nous préparons les leaders de demain », a souligné le Directeur de Vivo Energy Sénégal.

Pour Abou Sow, ce nouveau programme s’inscrit dans la même dynamique, mais avec une portée encore plus large. Les bourses couvriront la scolarité, les frais de subsistance, le transport, le matériel pédagogique et offriront aux bénéficiaires un encadrement complet, notamment des stages pratiques et du mentorat.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de soutien à l’agenda de transformation nationale, à travers le renforcement de l’employabilité des jeunes Sénégalais. Elle vise à promouvoir l’excellence académique et à offrir aux étudiants les plus brillants une formation de haut niveau, tant au Sénégal qu’à l’étranger.

Etants présentes à cette cérémonie, des universités sénégalaises dont l’université polytechnique de Thiès et celle de Saint-Louis.