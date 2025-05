Visite stratégique aux Émirats : le président El Malick Ndiaye renforce la diplomatie parlementaire et l’engagement de la diaspora

Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire, le président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, est arrivé ce samedi matin à Dubaï pour une visite officielle de quatre jours aux Emirats arabes unis, effectuée à l’invitation de son homologue émirati , son Excellence Saqr Ghobash, président du Conseil national fédéral.

À la tête d’une délégation composée de députés et du Directeur général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), le président El Malick Ndiaye entend, au cours de son séjour, renforcer les liens de coopération parlementaire et explorer de nouvelles perspectives économiques entre les deux pays.

Dans cette dynamique, le président de l’Assemblée nationale sera reçu ce lundi a Abu Dhabi, par Son Excellence Sheikh Shakhboot Nahyan Al Nahyan, ministre d’État aux Affaires étrangères chargé de la coopération avec les pays africains. Dans l’après-midi, une séance de travail est également prévue avec son homologue, Son Excellence Saqr Ghobash, président du Conseil national fédéral.

Dans son rôle de représentant du peuple, le président El Malick Ndiaye et les députés qui l’accompagnent ont tenu à rencontrer la communauté sénégalaise établie aux Émirats arabes unis. Dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, le président de l’Assemblée nationale a salué l’engagement, la résilience et la contribution des Sénégalaises et Sénégalais vivant à Dubaï au rayonnement de notre pays. Cette rencontre a permis d’écouter les préoccupations de nos compatriotes, notamment sur les questions consulaires, l’insertion professionnelle, l’éducation et l’investissement au Sénégal.

Le président El Malick Ndiaye a réaffirmé la place centrale de la diaspora dans le projet national et a encouragé son implication active dans les dynamiques de développement en cours. Il a souligné l’attention particulière que le Président de la République et le Premier ministre accordent à la diaspora, tout en mettant en lumière le travail remarquable que mènent les députés représentant les Sénégalais de l’extérieur.

Cette visite, placée sous le sceau du dialogue et du partenariat, s’inscrit dans la volonté de l’Assemblée nationale du Sénégal de faire de la diplomatie parlementaire un levier stratégique au service du rayonnement du pays, de la consolidation des relations internationales et de la promotion des investissements structurants.