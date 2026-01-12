Viols sur mineure à Yeumbeul : le marchand ambulant transforme sa nièce de 12 ans en objet sexuel et impute la faute à sa femme

Comme révélé hier par Seneweb, le nommé S. Baldé a été arrêté et déféré au parquet pour viols répétés sur mineure de moins de 13 ans commis par une personne ayant autorité sur la victime. Le mis en cause, marchand ambulant de son état et domicilié à Yeumbeul-Comico, est l’oncle de cette dernière, en l’occurrence R. Baldé, qui est âgée de 12 ans.

S. Baldé a recueilli sa nièce après le décès de sa mère et la décision de son frère de lui confier sa garde, faute d’avoir les moyens financiers de l’assurer lui-même. Dans son édition de ce lundi, L’Observateur renseigne que R. Baldé dormait au côté de son cousin sur une natte posée à même le sol dans la même chambre que son oncle et sa femme.

À la suite d’une brouille avec son épouse, qui le prive de rapports sexuels dans la foulée, selon le quotidien du Groupe futurs médias, S. Baldé boude le lit conjugal et rejoint les deux enfants sur la natte. «Cette promiscuité finit par conduire au viol de l’adolescente», pointe le journal.

La première fois, rembobine la même source, c’est une main qui traîne sur le corps frêle de la fillette. «Lorsque cette dernière se réveille en sursaut, il lui fait signe de se taire et s’en arrête-là, souffle L’Observateur. La nuit suivante, il va aller beaucoup plus loin. Après des attouchements, l’oncle passe à l’acte et transforme ainsi sa filleule en objet sexuel au fil du temps. L’absence de son épouse est toujours le moment propice pour l’oncle pervers pour accomplir ses sales besognes.»

R. Baldé vit son calvaire en silence. Mais au niveau du centre de formation en couture qu’elle fréquente, un formateur constate qu’elle est troublée. L’enseignant la met en confiance et s’emploie à lui tirer les vers du nez. La fillette craque et confie sa mésaventure avec son oncle. Le commissariat de Yeumbeul-Comico est alertée.

L’examen gynécologique réalisé au centre de santé de Yeumbeul confirme les viols. «Cueilli, S. Baldé n’a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits, rapporte L’Observateur. Il s’est justifié par le comportement de son épouse qui, en se refusant à lui, a fini, dit-il, par le jeter dans les bras de sa nièce.»

Le marchand ambulant devra trouver d’autres arguments, se montrer plus persuasif, pour espérer s’en tirer avec des circonstances atténuantes.