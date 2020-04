Violation du couvre-feu : Des jeunes de Grand-Yoff condamnés à…

La sanction pénale vient de tomber pour les 11 jeunes de Grand-Yoff, ce jeudi 30 avril. Le tribunal des flagrants délits de Dakar leur a infligé une condamnation de 10 jours de prison. Ceci, pour violation du couvre-feu.



Placés sous mandat de dépôt depuis le 28 avril, les coupables ont été interpellés après 20 heures dans la commune de Grand-Yoff précisément entre Khar Yalla, Arafat et la Station de la Patte d’Oie, selon le Soleil.sn .

Mais au cours des débats d’audience, les prévenus ont battu en brèche les accusations portées à leur encontre. A les en croire, ils ont été arrêtés bien avant l’heure du démarrage du couvre-feu. Alors qu’ils avaient reconnu sans ambages les faits qui leur sont reprochés lors de l’enquête préliminaire.



Les 11 prévenus risquaient 2 ans de prison

Et si certains ont déclaré qu’ils étaient en train de chercher à manger, d’autres ont soutenu qu’ils rentraient chez eux.

Le substitut du procureur a requis deux (2) ans d’emprisonnement. Selon la parquetière, la justice ne peut plus continuer à être compréhensive à l’égard des personnes qui ne veulent pas respecter la loi.

Pour sa part, la défense a plaidé la clémence. Une demande qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.

Ce procès survient au lendemain du jugement des jeunes de la Médina. Ces derniers ont écopé d’un mois assorti de sursis et le paiement d’une amende de 20 000 FCFA pour chacun.