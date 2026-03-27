Viol et pédophilie : 500 francs pour acheter le silence d’une enfant, le vieux “Pa Sow” écope 10 ans de prison

Dans sa robe plissée rouge, un foulard noir noué sur la tête, le visage encore juvénile de la petite K. Faye témoignait éloquemment de sa fragilité devant la chambre criminelle du Tribunal de grande instance. Dans la salle d’audience, la gêne était palpable au regard de l’écart d’âge abyssal entre les deux protagonistes de cette affaire douloureuse.

À la barre, le sexagénaire Alassane Omar Sow a été reconnu coupable de viol sur mineure de moins de 13 ans, détournement et pédophilie. Les faits remontent à 2021, au quartier Médine, où l’accusé avait abusé de la fillette, alors âgée de seulement 12 ans. Habitué du restaurant tenu par la mère de la victime, le condamné profitait des moments où l’enfant venait lui livrer ses repas pour assouvir ses bas instincts. Par deux fois, il a entretenu des rapports sexuels avec elle, lui remettant la modique somme de 500 francs CFA après chaque acte pour acheter son silence.

Interpellé sur l’ignominie de son geste, Alassane Omar Sow a tenté de se justifier par un laconique « Dama dioum » (J’ai fait une erreur), avant de provoquer l’indignation du tribunal en osant affirmer que la victime était « consentante ». Une ligne de défense qui a fait sortir de leurs gonds le juge et le procureur, rappelant qu’il ne peut y avoir de consentement pour un enfant de cet âge. Clairement irrité, le président de la chambre criminelle n’a pas ménagé l’accusé lors de son sermon.

« Elle pourrait être votre petite-fille ! Ce que vous ne voulez pas que l’on fasse à votre propre enfant, ne le faites pas à celui d’autrui », a martelé le magistrat. S’adressant à l’assistance et à la mère de la victime, le juge a également lancé un cri du cœur pour la protection de l’enfance : « Arrêtez d’envoyer vos enfants faire des commissions vers des personnes plus âgées. Une personne peut avoir l’air responsable et intègre, mais se révéler vile dans ses actes ».

Le drame est d’autant plus lourd qu’un enfant, aujourd’hui âgé de quatre ans, est issu de ces viols. Malgré la plaidoirie de la défense assurée par Me Mouhamed Fadel Fall, le tribunal a suivi partiellement le réquisitoire du procureur qui réclamait 20 ans de prison. Alassane Omar Sow a finalement été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et devra verser la somme de 2 millions de francs CFA à sa victime à titre de dommages et intérêts.