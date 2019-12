Vers une rémunération des «Bajenu Gox»

Les «Bajenu Gox» ou «marraines de quartier», qui travaillaient jusqu’ici dans le bénévolat, seront bientôt rémunérées. L’information est rapportée par le quotidien national Le Soleil dans sa livraison de ce samedi.



Macky Sall a demandé au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, de réfléchir sur un mécanisme de motivation financière mensuelle pour permettre aux «Bajenu Gox» de mieux faire leur travail de promotion de la santé.



Très sensible à leur situation, le chef de l’État souligne qu’elles exercent leur travail au prix de multiples sacrifices : «Elles constituent un maillon essentiel de notre système de santé et méritent notre grande attention et notre soutien».

Pour rappel, l’initiative «Bajenu Gox» a été créée par Me Abdoulaye Wade en 2010. Il s’agit d’un programme communautaire pour la promotion de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant qui couvre l’ensemble du territoire national.