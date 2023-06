Verdique du jugement: «Les conspirateurs doivent répondre de leurs actes», Bamba Cissé

D’après Me Bamba Cissé, Ousmane Sonko n’a pas violé ou menacé a mort a Adji Sarr. C’est ce que l’avis doit prendre en compte à la fin du verdict du cas de sweet beauty.

En fait, le dirigeant de Pastef a été condamné à deux ans pour pot-de-vin de la jeunesse, 20 millions de dommages et intérêts à verser à la partie civile et 600 millions d’amende. Il a été reconnu coupable de viol et menacé de mort.

Un verdict, qui confirme l’existence d’un complot contre Ousmane Sonko, selon Me Bamba Cissé.

« Nous devons maintenant exiger des comptes de ceux qui se cachent derrière tout cela. On a intenté des poursuites pour conspiration. Mais aucune suite n’a été donnée. J’espère qu’un suivi aura lieu. Car à partir du moment où Sonko n’a pas violé Adji Sarr, il existe une conspiration, a-t-il dit.