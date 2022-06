Variole du signe : 1400 cas détectés dans 7 pays africains

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir détecté plus de 1 400 cas de variole du singe dans 7 pays africains.

L’OMS a déclaré, ce mardi, dans un communiqué que les sept pays concernés sont le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Libéria, le Nigeria, le Congo et la Sierra Leone.

Elle a ajouté que le bilan des infections comporte 44 cas confirmés et 1 392 cas suspects.

Les symptômes de la maladie apparaissent sous la forme de fièvre, de gonflement des ganglions lymphatiques et de douleurs musculaires, avec des signes de fatigue, des frissons et une éruption cutanée, semblable à celle de la varicelle, sur les mains et le visage, la plante des pieds, les organes génitaux et d’autres parties du corps.