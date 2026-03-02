Validation des textes fondateurs : Diomaye et sa coalition en assemblée générale ce week-end

La coalition tiendra, ce samedi 7 mars, son Assemblée générale consacrée à la validation de ses textes fondateurs. L’annonce a été faite par le Superviseur général, Dr Aminata Touré, dans un message adressé aux membres.

Dans sa communication, elle précise : « Chers membres de notre coalition, je voudrais vous annoncer que l’Assemblée générale de validation de nos textes-fondateurs se tiendra ce samedi 7 mars à l’hôtel King Fahd à partir de 10h. »

Selon les dispositions retenues, chaque formation politique ou mouvement membre sera représenté par un seul délégué. « Il y’aura un représentant par parti ou par mouvement. Pour rappel, nous sommes plus de 400 membres », indique-t-elle, soulignant l’ampleur de la coalition et la nécessité d’une organisation rigoureuse.

Dans le souci d’assurer une bonne coordination logistique, les participants sont invités à confirmer leur présence dans les plus brefs délais. « Vous voudrez bien confirmer sans délai votre participation à Mr Samba Gueye pour l’établissement des badges », précise Dr Touré.

Des mesures de sécurité spécifiques seront mises en place à l’entrée de la salle. « Pour des raisons de sécurité, le contrôle se fera à l’entrée de la salle, par conséquence, votre patience et coopération sont sollicitées à l’avance », ajoute-t-elle.

En conclusion de son message, le Superviseur général a adressé ses vœux aux membres en cette période spirituelle : « Je vous souhaite une bonne journée de Ramadan. »