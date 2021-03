Vaccin AstraZeneca : L’Afrique du Sud a revendu toutes ses doses

Après avoir suspendu la vaccination avec AstraZeneca, l’Afrique du Sud a annoncé dimanche 21 mars avoir revendu un million de doses à 14 pays africains.

La campagne de vaccination avec AstraZeneca en Afrique du Sud est bel et bien terminée. Le ministère de la Santé a annoncé, dimanche 21 mars, avoir conclu la vente de toutes ses doses de vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 à d’autres États membres de l’Union africaine (UA), rapportent Reuters et The South African. Le pays avait suspendu la vaccination avec AstraZeneca le mois dernier en raison des résultats d’une étude montrant que ce vaccin n’offrait qu’une protection minimale face au variant dominant dans le pays.

À l’époque, l’Afrique du Sud avait reçu un million de doses d’AstraZeneca du Serum Institute of India et devait encore recevoir 500.000 doses supplémentaires. Dans son communiqué, le ministère de la Santé sud-africain précise avoir travaillé ces dernières semaines pour s’assurer que tous les États membres de l’Union africaine (UA), identifiés comme destinataires de ces doses, avaient obtenu toutes les approbations réglementaires, permis et licences pour déployer les vaccins dans leurs pays respectifs. « Le premier lot de vaccins en cours de livraison bénéficiera à neuf États membres et le reste sera collecté cette semaine pour être livré à cinq autres États membres », a-t-il détaillé. Le prix de revente de ces doses ainsi que les destinataires n’ont pour l’heure pas été communiqués. Après avoir suspendu le déploiement du vaccin AstraZeneca, l’Afrique du Sud a commencé à vacciner les travailleurs de la santé avec des injections de Johnson & Johnson. Le gouvernement prévoit de vacciner 40 millions de personnes, soit les deux tiers de la population, pour atteindre un certain niveau d’immunité collective.