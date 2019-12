Urgent – Verdict Procès talibés: Les prévenus condamnés à 2 ans avec sursis

Le verdict de l’affaire Serigne Daara et co-prévenus vient de tomber. Avec la condamnation du maître coranique et ses coaccusés à deux ans avec sursis.

Et tous regagnent leur domicile

Le maître coranique, communément appelé, Serigne Daara, Khadim Gueye, et ses co-prévenus sont condamnés par le tribunal de Grande instance de Louga, à deux ans avec sursis.

Le Procureur avait requis deux ans dont deux mois ferme contre Serigne Khadim Gueye et co-prévenus. Qui sont accusés d’enchaîner des talibés, dans une des écoles de Ndiagne-Mosquée, à Coki, région de Louga.

Mise à sac du Tribunal déplorée

Ainsi, tout est bien qui finit bien. Tous maintenant peuvent regagner leur domicile respectif. Mais auparavant le juge a déploré la mise à sac du Tribunal, lors de la première audience. Des comportements qui avaient été décriés et par l’Union des magistrats sénégalais et de l’Ordre des avocats.

Le tribunal de Louga réceptif…

Et le tribunal, dans une logique d’apaisement, a certainement été réceptif aux complaintes des populations de Guet-Ardo, accusées d’avoir publié les photos des talibés enchaînés sur les réseaux sociaux, et qui craignaient des représailles, en cas de pépin. Mais également à la sortie du Khalife général des mourides qui a appelé au calme et à la sérénité à Ndiagne.

Les avocats saluent le décision

Et les avocats de la défense de saluer cette décision sage du Tribunal. Selon l’un deux, Famara Mané, « le tribunal a estimé qu’ils sont auteurs des faits qui leur sont reprochés. C’est une décision légale, normale »