C’est une très mauvaise nouvelle qui vient de s’abattre sur la communauté sénégalaise de Paris. Selon des informations obtenues de sources médicales, un homme de type africain a été retrouvé mort dans son appartement du 13 eme arrondissement de Paris.

A en croire ces informations, l’homme de nationalité sénégalaise s’appellerait, à l’état-civil, Macoumba Diop. Agé de plus de 60 ans, après une carrière de journaliste au Soleil, à Dakar, l’homme aurait été professeur en France jusqu’à sa retraite. Selon ces mêmes sources, c’est un appel venu du Sénégal qui aurait poussé les policiers à aller toquer à la porte de ce compatriote qui vivait seul dans son logement. “Depuis dimanche, il n’aurait pas donné de signé de vie à sa famille qui avait l’habitude de l’avoir au téléphone. Face à ce silence, sa famille a appelé les policiers qui sont allés vérifier“, nous a-t-on confié.

C’est avant-hier, mardi 13 mai, que la découverte macabre a été faite. Le défunt, récupéré par les marins Pompiers, a été transféré à l’institut médico-légal de Paris. Vu les conditions de cette découverte macabre, les autorités judiciaires pourront ordonner une autopsie pour comprendre les causes de la mort de cet homme. A en croire des sources parisiennes de Kéwoulo, “l’homme s’appelait Macoudou Diop plus connu sous le nom de Ndiogou. Il est l’un des fils de l’écrivaine Mariama Bâ, l’auteur de “Une si longue lettre” et dont le lycée des jeunes filles de Gorée porte le nom. Le défunt est aussi le fils de l’ancien ministre du régime socialiste, Obèye Diop.