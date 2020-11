Touba, la ville sainte du mouridisme, a décidé de briser le silence face au phénomène de plus en plus grand du “Barça ou Barzakh.” A Dakar, dans sa ville à la cité Télium, située sur la VDN, le porte-parole du Khalife général des mourides a appelé les jeunes de son pays à cesser de prendre les pirogues pour tenter de rejoindre les côtes européennes. Pour Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké qui a fait connaitre la position de Serigne Mountakha Mbacké, “toute personne qui meurt par cette voie ira en enfer.”

Pas de prière d’absolution de péchés, de demande de pardon. Pas non plus de demande d’intercession de Serigne Touba ou du prophète Mouhamed (PSL) pour l’entrée au paradis des 500 personnes, pour le moment, dénombrées dans les mers, sur la route de Barça. Aucun mot de réconfort ni d’apaisement pour les parents endeuillés. Et ceux en détresse et sans nouvelle de leurs enfants depuis qu’ils ont embarqué pour l’imaginé eldorado espagnol. Touba est catégorique, “ceux qui sont morts sur cette voie du Barça ou Barzakh se sont suicidés. Et ceux qui se suicident vont aller en enfer.”

Le Khalife général des mouride a décidé de sortir de sa réserve légendaire et le patriarche de Ndindy n’est pas allé par quatre chemins. A défaut de le faire personnellement, c’est à son porte-parole, Serigne Bass Abdoul Khadre qu’il a confié la terrible et hypothétique mission de tenter de dissuader les jeunes de prendre la mer, dans l’espoir de changer leurs conditions de vie. Cet après midi, le porte-parole des mourides, qui a fait face à la presse, a fait savoir que “le Khalife général à qui les talibés étaient venus au moment de leur Jêbelou, confier leur vie ici présente comme dans l’au-de-là ne pouvait rester insensible face au sort des millions de jeunes sénégalais comme africains qui tentent, par la mer, de rejoindre les côtes européennes.”

S’il est vrai que c’est d’abord aux jeunes mourides que s’adresse le message, Serigne Bass Abdoul Khadre voudrait que “tous les jeunes du Sénégal” sachent que le khalife général des mourides ne bénit pas cette voie de l’immigration.”Parce-que ce phénomène, cette voie de rejoindre l’Europe par la voie maritime avec tous les risques que cela comporte, est suicidaire. Et celui qui se suicide ira en enfer. Toute vie est chère en Allah. Et celui qui met fin, sciemment, à sa vie a commis un péché impardonnable” a fait savoir le porte-parole des mourides qui aimerait que les jeunes restent au pays et cherchent d’autres moyens de s’en sortir. “Parce que, comme le disait Serigne Abdoul Ahad, “à coté de chaque de difficultés, il y a la facilité“, donc ces difficultés ne sont passagères.” Pour le khalife général des mourides, les jeunes doivent rester dans ce pays et attendre l’accomplissement de leurs destin ici. “Ce que Dieu vous a octroyés comme chance, vous l’obtiendrez dans la vie“, a déclaré Serigne Bass Abdoul Khadre.

Si le khalife général des mourides en est arrivé à ce besoin de se faire entendre sur ce sujet sensible, “c’est que dans un village du Sénégal, plus de 20 personnes sont décédées et toutes étaient des talibés de Serigne Touba.” Et pour ne plus entendre ce genre de nouvelles venant de ses administrés, qu’aux talibés mourides, comme aux disciples d’autres communautés à qui il a présenté ses condoléances, le khalife général des mouride s’est voulu clair. Et précis. Aussi, Serigne Bass Abdoul Khadre voudrait que les jeunes comprennent que les difficultés que traversent les Sénégalais sont aussi connues des Européens. “Et la chance que nous africains et mourides avons, c’est que nous croyons en Dieu. Les blancs, quant à eux, ils ne croient qu’en l’argent et au matériel. C’est pourquoi ils n’hésitent pas à se suicider.” Et pour nous, croyants, Sérigne Bass voudrait qu’on attende que Dieu nous vienne en aide. Pour sa part, Macky Sall et son gouvernement que les Sénégalais ont élu ne semblent être pas au courant des difficultés et de la détresse des jeunes de ce pays. Ils ne se sont d’ailleurs jusque là pas fait entendre sur le sujet.