C’est une exclusivité Kewoulo, après moins de 24heures passé en détention, l’ancienne Directrice Générale de L’ISEG, Mme Diop Aïssatou Seydi vient de recouvrer la liberté. Et cela, à la suite de son audition par le juge d’instruction de huitième cabinet.

Comme le révélait Kewoulo dans son édition d’hier, une équipe de gendarmes avait débarqué au domicile de mme Diop ne Aïssatou Seydi pour lui signifier son arrestation en exécution d’un mandat d’arrêt mis par le juge. Si, dans les première informations, il a été question de “faux et usage de faux”, Kewoulo a appris de sources dignes de foi que le juge d’instruction a demandé l’arrestation de Mme Aissatou Seydi “parce qu’elle ne respectait pas les conditions de son contrôle judiciaire”.

En plus de signer tous les vendredis, elle devait restituer son passeport; toute chose qu’elle n’a pas fait depuis que le 8 ème cabinet a changé de titulaire avec le départ du juge Mamadou Seck. Au moment où ces lignes vous parviennent, une ordonnance de remise en liberté a été de transmise à la maison d’arrêt et de correction de Liberté 6 et sa sortie de prison se fera dans les heures qui suivent.