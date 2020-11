Un acte concret vient d’être pose dans la prise en charges des pêcheurs, touchés par une mystérieuse maladie non encore identifiée. C‘est leur mise en quarantaine par le Gouverneur de Dakar Al Hassan Sall, qui a demandé leur transfert depuis hier soir 18 Novembre, au stade Galandou Diouf de Rufisque.

En mettant à la disposition des autorités médicales, quatre ambulances réaménagés avec des matelas d’appoint, qui ont permis un transfert sécurisé avec une équipe médicale. Ensuite, le stade est sécurisé pour éviter toute contamination éventuelle. Seule l’équipe médicale est autorisée à y accéder.

Même si tous les maires des communes et le Conseil départemental de Rufisque sont mis à contribution. Selon l’Observateur qui donne l’info, Ces 300 malades, sont tous des pêcheurs qui sont âgés d’entre 15 et 35 ans, et viennent de Toubab Dialaw, Yenn, Niangal, Ndépé, Ndiokoul Kaw.