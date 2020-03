Après un temps de cafouillage juridique et de tergiversation administrative, le ministre de l’intérieur du Sénégal, Aly Ngouille Ndiaye, a fini par taper du poing sur la table. Ce soir, il a décidé la fermeture de toutes les mosquées de Dakar pour éviter la propagation du virus du Covi-19.

Aly Ngouille Ndiaye a sonné la fin de la récréation. Ce soir, il a fait montre d’autorité en décidant la fermeture de toutes les mosquées de Dakar pour barrer la route à l’épidémie du coronavirus. Cette décision est intervenue dans un contexte très particulier. Alors que le pays tout entier vit sous la menace de la pandémie du coronavirus et que la maladie gagne du terrain, l’autorité a demandé aux populations d’éviter les grands rassemblements et tous les contacts non nécessaires susceptibles de multiplier la propagation du virus.

Sentant leurs intérêts menacés ou pour des considérations qu’ils sont les seuls à comprendre, des individus drapés du manteau du religieux ont décidé, péremptoire, de braver l’interdit au mépris des vies de millions de Sénégalais, en criant haut et fort qu’ils refusaient la fermeture de « leurs » mosquées et rassemblements « religieux. » C’est d’abord l’imam Alioune Samb de la grande mosquée de Dakar. Ensuite, les autorités religieuses chargées de la gestion de la grande mosquée mouride de Dakar, Massalikoul Jinane.

L’un comme les autres ont fait savoir qu’ils maintenaient l’organisation de la prière de demain, vendredi, dans leurs mosquées. Et cela malgré les avertissements des autorités sanitaires qui craignent que ce genre de rencontres multiplient les risques de contagion du virus du Covi-19. Face à ces affronts qui constituent des menaces à l’autorité et au pacte du vivre ensemble, il ne restait à Aly Ngouille Ndiaye que de marquer son territoire. Il l’a fait ce soir. Et a notifié sa décision aux principaux concernés.