C’est une information de dernières minutes. A en croire de sources judiciaires, l’ancien ministre de l’Energie sous Wade et l’un des promoteurs de la centrale West African Energy vient d’être remis en liberté.

Samuel Sarr, arrêté dans le cadre d’un conflit qui l’oppose à certains de ses anciens co-actionnaires, vient de recouvrer la liberté après plusieurs mois de détention. Cette liberté surveillée a été obtenue grâce à une longue bataille judiciaire qui a été motivée par un certificat médical qui a beaucoup pesé sur la décision des juges. Pour ses défenseurs, l’état de santé de Samuel étant “incompatible” avec le milieu carcéral, sa remise en liberté avait toujours été demandée.

En attendant les expertises et contre-expertises, la justice avait laissé Samuel Sarr passer ces derniers mois de sa détention au pavillon spécial. Aujourd’hui, alors que tous les acteurs politiques sont à Diamniadio et que tous les regards sont braqués sur le président Bassirou Diomaye Faye et ses invités, la justice a ordonné la remise en liberté de Samuel Sarr. Il sera, par contre, contraint de porter un bracelet électronique et assigné à résidence comme Ismaila Madior Fall.