Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a inversé mardi le résultat de la finale de la CAN 2025 en déclarant l’équipe du Sénégal forfait après la décision des Lions de la Téranga de quitter le terrain.

Coup de tonnerre sur le continent africain. Suite à l’appel déposé par le Maroc après la finale de la CAN 2025, le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé mardi 17 mars déclarer vainqueur le Maroc, inversant le résultat de la finale remportée sur le terrain par le Sénégal.

Le communiqué envoyé aux médias stipule que “le jury d’appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale […], le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).”

Le jury se réunissait ce mardi pour examiner le recours déposé par le Maroc après la décision en première instance du jury en faveur du Sénégal.