C’est un nouveau coup de tonnerre qui vient d’éclater dans le ciel de Dakar. Kéwoulo a appris de source judiciaire que le journaliste Mame Birame Bigué de la RTS a été arrêté en pleine conférence de presse. Son arrestation serait liée à la vague d’interpellation remarquée ces derniers temps dans le rangs des présumés homosexuels.
Au moment où ces lignes sont écrites, aucune information n’a encore été livrée par la gendarmerie. Toutefois, ces sources judiciaires qui se sont confiés à Kéwoulo ont fait savoir que “ce sont des hommes en civil, certainement des gendarmes de Keur Massar qui l’ont arrêté.”