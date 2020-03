C’est officielle. Macky Sall vient de décider la fermeture des classes au Sénégal. Et cette décision est valable pour une durée de 3 semaines.

Et, en plus de cette fermeture momentanée des classes, les manifestations publiques comme religieuses sont interdites sur l’ensemble du territoire national. Et cela pendant un mois. En effet, comme l’ont souhaité de nombreuses personnalités sénégalaises soucieux de voir disparaître ces contaminations tous azimuts, le chef de l’Etat vient d’accéder à l’une des principales doléances susceptibles d’arrêter la propagation du virus du covi-19.