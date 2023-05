Bassirou Diomaye Faye fait une grosse alerte depuis sa cellule…

Depuis sa cellule, Bassirou Diomaye Faye alerte sur sa page Facebook que des individus habillés en tenue de la police se sont rendus à son domicile. « Il m’est revenu que des individus habillés aux uniformes de la police nationale se sont rendus à mon domicile, ce mercredi 3 mai 2023 et ont pris des photos de mon domicile sans en informer au préalable, ni en préciser l’usage », informe Bassirou Diomaye Faye, membre du parti Pastef.

Il dit prendre l’opinion publique nationale et internationale à témoin : «J’interpelle les plus hautes autorités de la police nationale afin qu’elles endossent ou dégagent leur responsabilité sur ces violations et actes d’intimidation exercés sur ma famille », invite-t-il.