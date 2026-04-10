C’est une information exclusive de Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, Kéwoulo est en mesure d’annoncer la fin de la grève illimitée déclenchée par les syndicalistes.

Cette grève, démarrée il y a une dizaine de jours, a causé d’énormes entraves à la libre circulation des personnes et de leurs biens. De nombreuses personnes devant se déplacer pendant cette période de vacances de Pâques ont été obligées de surseoir à leurs voyages.

Par ailleurs, les bus mis en place par le gouvernement, à travers la société Sénégal Dem Dikk, n’ont pas pu satisfaire tout le monde. Née du refus des transporteurs de soumettre leurs bus Toyota Hiace, plus connus sous le nom de « Sheikhou Saharifou », au contrôle des ingénieurs du service des Mines à Dakar, l’affaire a poussé les autorités à rencontrer les syndicalistes à deux reprises.

Ensuite, après l’annonce d’une grève illimitée, c’est l’intervention du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, qui a fait fléchir les grévistes. L’information vient d’être donnée par Alassane Ndoye lui-même. L’homme, qui a annoncé avoir trouvé trois points d’accord avec l’État, a promis de poursuivre les discussions afin d’aboutir à un compromis total avec le gouvernement. Dès cet après midi, les réseaux de transports routiers peuvent reprendre leur travail…..