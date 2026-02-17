Cet après-midi, le procureur de la République, Ibrahima Ndoye , a convié la presse pour s’exprimer sur les circonstances du décès de l’étudiant, Abdoulaye Ba décédé lors des affrontement survenus le 9 février entre policiers et étudiants . Selon le procureur, contrairement aux informations relayées -sur les réseaux sociaux et par certains opposants-, la mort de l’étudiant ne serait pas liée à des violences policières.

Il a affirmé qu’aucun contact physique n’a eu lieu entre les forces de l’ordre et Abdoulaye Ba. D’après les éléments présentés, l’étudiant serait tombé du quatrième étage après avoir sauté de la chambre numéro 85 pour échapper à un incendie qui s’était déclaré dans sa chambre. Il serait retombé lourdement sur son côté gauche, sur l’asphalte.

Le procureur a précisé qu’aucune enquête pour meurtre ou torture n’est envisagée, les conclusions des investigations ne faisant état d’aucune violence corporelle. Il a indiqué s’être appuyé sur les résultats d’enquêtes menées par la Division des Investigations criminelles ainsi que par des éléments de la Sûreté urbaine. Les témoignages des camarades de chambre du défunt, des membres de l’équipe de santé du COUD et les expertises des médecins légistes auraient écarté toute trace de sévices.

Toujours, selon Ibrahima Ndoye, les étudiants présents dans la chambre numéro 85 n’auraient eu d’autre choix que de se jeter par la fenêtre pour échapper aux flammes, l’issue de secours de cette partie du bâtiment ayant été obstruée par des éléments non identifiés, possiblement liés à l’équipe du COUD.

Il a souligné également que plusieurs autres personnes ayant sauté de l’immeuble ont subi d’importantes blessures. Selon lui, tous les résultats jusque-là obtenus démentent toute violence policière. Enfin, le procureur a évoqué l’existence d’un «plan de destruction savamment orchestré» par des individus mal intentionnés. Outre les affrontements ayant impliqué étudiants et policiers, d’importants dégâts matériels ont été constatés, notamment des motos vandalisées gratuitement.